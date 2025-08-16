Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Порвоо
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Порвоо, Финляндия

1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$161,886
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
