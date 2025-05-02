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Коттеджи в Tampere sub region, Финляндия

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Юлёярви, Финляндия
Коттедж 1 комната
Юлёярви, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$110,566
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Tampere sub region, Финляндия

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