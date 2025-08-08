Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Пяйят-Хяме
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Пяйяте-Хяме, Финляндия

1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Lahti sub region, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Lahti sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Этаж 1/2
Познакомьтесь с живописным и спокойным местом Южной Финляндии, расположенным в самом сердце …
$167,788
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
