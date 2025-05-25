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Квартиры в Пяйяте-Хяме, Финляндия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Lahti sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Lahti sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 8/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$391,050
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Kausala, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Kausala, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$120,932
Оставить заявку
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Пяйяте-Хяме, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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