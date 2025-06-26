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Виллы в Северном Саво, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Каави, Финляндия
Вилла 1 комната
Каави, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается дом многих возможностей или место отдыха на берегу озера Саариярви! Уютный двухэта…
$80,214
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