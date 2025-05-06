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Дома возле озера в Кюменлааксо, Финляндия

Котка
21
Район Коувола
12
Коувола
12
Хамина
3
1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$260,428
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Кюменлааксо, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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