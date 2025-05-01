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Квартиры с террасой в Канте-Хяме, Финляндия

Riihimaki sub region
16
Рийхимяки
15
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Rajaportti, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Rajaportti, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$101,214
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Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Канте-Хяме

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