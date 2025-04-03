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Дома в Kajaanin seutukunta, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Палтамо, Финляндия
Дом 3 комнаты
Палтамо, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$126,610
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 1 комната в Палтамо, Финляндия
Коттедж 1 комната
Палтамо, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$151,714
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Kajaanin seutukunta, Финляндия

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