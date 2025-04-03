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Коттеджи в Kajaanin seutukunta, Финляндия

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Палтамо, Финляндия
Коттедж 1 комната
Палтамо, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$151,714
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Kajaanin seutukunta, Финляндия

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