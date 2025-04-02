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Дома в Кайнуу, Финляндия

3 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Палтамо, Финляндия
Коттедж 1 комната
Палтамо, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$150,050
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 2 комнаты в Пуоланка, Финляндия
Дом 2 комнаты
Пуоланка, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$80,962
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Палтамо, Финляндия
Дом 3 комнаты
Палтамо, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$125,221
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Кайнуу, Финляндия

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