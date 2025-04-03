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Земельные участки в Район Иматра, Финляндия

1 объект найдено
Участок земли в Руоколахти, Финляндия
Участок земли
Руоколахти, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Удивительный и уникальный земельный участок с роскошной пышной виллой, который будет построе…
$59,774
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