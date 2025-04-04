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Жильё в Ийтти, Финляндия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Район Коувола, Финляндия
Дом 6 комнат
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$606,702
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Район Коувола, Финляндия
Дом 6 комнат
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$132,878
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Район Коувола, Финляндия
Дом 6 комнат
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$270,478
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Ийтти, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов