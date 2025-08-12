Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Хельсинки
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Хельсинки, Финляндия

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Helsinki sub region, Финляндия
Коттедж 1 комната
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$110,472
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Хельсинки, Финляндия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти