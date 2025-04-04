Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Forssan seutukunta
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Forssan seutukunta, Финляндия

1 объект найдено
Офис 15 500 м² в Хумппила, Финляндия
Офис 15 500 м²
Хумппила, Финляндия
Площадь 15 500 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$433,461
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти