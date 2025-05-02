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Коммерческая недвижимость в Таллине, Эстония

3 объекта найдено
Надежное вложение, договор сроком до 3.01.2028 в Таллин, Эстония
Надежное вложение, договор сроком до 3.01.2028
Таллин, Эстония
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 264 м²
Количество этажей 8
Уникальная и энергоэффективная бизнес-площадь в сердце Рокка-аль-Маре – идеальная инвестиция…
$862,403
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Ingrad Kinnisvara
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Бизнесплощадь с террасой в Admirali Maja! в Таллин, Эстония
Бизнесплощадь с террасой в Admirali Maja!
Таллин, Эстония
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 283 м²
Количество этажей 11
Продается коммерческое помещение с планировкой на две стороны дома, которое предлагает отлич…
Цена по запросу
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Агентство
Ingrad Kinnisvara
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English, Русский
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Коммерческое помещение 62 м² в Таллин, Эстония
Коммерческое помещение 62 м²
Таллин, Эстония
Площадь 62 м²
Количество этажей 5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$97,027
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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