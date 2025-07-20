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Производственные здания в волости Ляэне-Харью, Эстония

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1 объект найдено
Производство 1 022 м² в волость Ляэне-Харью, Эстония
Производство 1 022 м²
волость Ляэне-Харью, Эстония
Площадь 1 022 м²
Этаж 1/1
Промышленное здание общей площадью 1022 м2. Из них примерно 887 м2 составляет первый этаж, а…
$227,937
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