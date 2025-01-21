Квартира в новостройке test 100

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Откройте для себя Veranda Sahl Hasheesh от Selena Developments — высококлассный прибрежный комплекс, расположенный на одной из самых престижных береговых линий Египта. Расположенный всего в 20 минутах езды от международного аэропорта Хургады, этот закрытый курорт включает в себя 308 полность…
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Застройщик
Buildix Real Estate
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CALA SAHL HASHEESH - это элитный жилой комплекс, расположенный на потрясающем побережье Красного моря в Египте.
Комплекс Cala, созданный для тех, кто ищет роскошную жизнь в сочетании с природной красотой, предлагает нетронутые пляжи, кристально чистую воду и пышные пейзажи. Расположенный …
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Застройщик
Buildix Real Estate
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SOULFERYO RESORT SAHL HASHEESH
Локация комплекса: Распологается в самом сердце района Сахл-Хашиш — всего в 5 минутах от оживленного центра города, в 15 минутах от торгового центра Senzo, в 25 минутах от центра Хургады и в 20 минутах от международного аэропорта Хургады.
SOULFERYO RESORT…
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Застройщик
Buildix Real Estate
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Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com