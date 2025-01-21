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Квартира в новостройке test 100

Хургада, Египет
от
$58,040
;
5
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Параметры Параметры
Медиа Медиа
ID: 26999
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Хургада

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан

Местонахождение на карте

Хургада, Египет

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Застройщик
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Застройщик
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Застройщик
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Застройщик
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Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
Realting.com
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