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Виллы в Марокко

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Марракеш — Сафи
3
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8 объектов найдено
Вилла в Ait Issafen, Марокко
Вилла
Ait Issafen, Марокко
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Компания Atalanta представляет эту исключительную виллу на берегу моря, сочетающую в себе вд…
$743,000
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Вилла в Эль-Джадида, Марокко
Вилла
Эль-Джадида, Марокко
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 025 м²
Марокко, недалеко от Эль-Джадиды, вилла в охраняемой зоне Mazagan Beach Resort на поле для г…
$3,34 млн
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Вилла в Танжер, Марокко
Вилла
Танжер, Марокко
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 900 м²
Исключительная вилла, расположенная в тихом районе, всего в двух шагах от Касбы в Танжере и …
$6,80 млн
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Вилла в Марракеш — Сафи, Марокко
Вилла
Марракеш — Сафи, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Ваше агентство Espace Home Immobilier предлагает вам эту виллу площадью 600 м² с красивым уч…
$2,06 млн
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Вилла в Касабланка, Марокко
Вилла
Касабланка, Марокко
Количество спален 4
Количество этажей 2
Продается великолепная современная и необычная вилла площадью 630 м2, расположенная недалеко…
$1,09 млн
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Вилла 4 комнаты в Tiznit Province, Марокко
Вилла 4 комнаты
Tiznit Province, Марокко
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Компания Morocco Sotheby's International Realty с гордостью представляет эту исключительную …
$743,000
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Вилла 9 комнат в Марракеш, Марокко
Вилла 9 комнат
Марракеш, Марокко
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 12 000 м²
Количество этажей 1
$3,86 млн
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Вилла 9 комнат в caidat dOulad Hassoune, Марокко
Вилла 9 комнат
caidat dOulad Hassoune, Марокко
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 11 000 м²
Количество этажей 2
Пальмпвая роща
$3,28 млн
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