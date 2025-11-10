Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Марокко

Марракеш — Сафи
4
Танжер — Тетуан — Эль-Хосейма
3
11 объектов найдено
Вилла в Эль-Джадида, Марокко
Вилла
Эль-Джадида, Марокко
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 025 м²
Марокко, недалеко от Эль-Джадиды, вилла в охраняемой зоне Mazagan Beach Resort на поле для г…
$3,34 млн
Дом 6 спален в Эс-Сувейра, Марокко
Дом 6 спален
Эс-Сувейра, Марокко
Количество спален 6
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Этот отель расположен в уникальном месте: на первой линии крепостных стен Медины Эс-Сувейры,…
$735,600
Вилла 4 комнаты в Tiznit Province, Марокко
Вилла 4 комнаты
Tiznit Province, Марокко
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Компания Morocco Sotheby's International Realty с гордостью представляет эту исключительную …
$743,000
Monte Online
Вилла в Касабланка, Марокко
Вилла
Касабланка, Марокко
Количество спален 4
Количество этажей 2
Продается великолепная современная и необычная вилла площадью 630 м2, расположенная недалеко…
$1,09 млн
Вилла в Танжер, Марокко
Вилла
Танжер, Марокко
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 900 м²
Исключительная вилла, расположенная в тихом районе, всего в двух шагах от Касбы в Танжере и …
$6,80 млн
Вилла в Tiznit Province, Марокко
Вилла
Tiznit Province, Марокко
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Компания Morocco Sotheby's Realty представляет эту исключительную виллу на берегу моря, соче…
$743,000
Century 21
Дом 18 комнат в Танжер, Марокко
Дом 18 комнат
Танжер, Марокко
Число комнат 18
Площадь 980 м²
Количество этажей 3
VANEAU MAROC, ваше надежное агентство недвижимости, с радостью представляет на продажу этот …
Цена по запросу
Вилла в Марракеш — Сафи, Марокко
Вилла
Марракеш — Сафи, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Ваше агентство Espace Home Immobilier предлагает вам эту виллу площадью 600 м² с красивым уч…
$2,06 млн
Дуплекс 5 спален в Танжер, Марокко
Дуплекс 5 спален
Танжер, Марокко
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Продаются два смежных дома с садами к ним в популярном районе Маршан в Танжере. В одном из с…
$4,03 млн
Property Invest
Вилла 9 комнат в Марракеш, Марокко
Вилла 9 комнат
Марракеш, Марокко
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 12 000 м²
Количество этажей 1
$3,86 млн
Вилла 9 комнат в caidat dOulad Hassoune, Марокко
Вилла 9 комнат
caidat dOulad Hassoune, Марокко
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 11 000 м²
Количество этажей 2
Пальмпвая роща
$3,28 млн
