  1. Realting.com
  2. Чехия
  3. okres Ceska Lipa
  4. Жилая

Жильё в okres Ceska Lipa, Чехия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Brniste, Чехия
Квартира 3 комнаты
Brniste, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
🏡 Просторная квартира 3+kk (70 м²) в центре курортного города Яхимов Цена: 3 950 000 чешс…
$186,338
Параметры недвижимости в okres Ceska Lipa, Чехия

Недорогая
Элитная
