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Новая резиденция недалеко от аэропорта и пляжа, Ларнака, Кипр

Oroklini, Кипр
от
€215,000
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4
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О комплексе

Предлагаются квартиры с балконами.

Пентхаусы имеют сады на крыше.

Резиденция располагает парковкой.

Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 6 км
  • Магазины - 100 метров
  • Пляж - 4 км
  • Рестораны - 100 метров

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Местонахождение новостройки
Oroklini, Кипр

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Новая резиденция недалеко от аэропорта и пляжа, Ларнака, Кипр
Oroklini, Кипр
от
€215,000
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