Новая резиденция недалеко от аэропорта и пляжа, Ларнака, Кипр

Предлагаются новые квартиры с парковочными местами, помещениями для хранения и живописным видом на город.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Подготовка для установки кондиционеров
Центральная спутниковая антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре города, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Набережная и пляж - 10 минут ходьбы
Парк и соленое озеро - 15 минут ходьбы
Международный аэропорт и автомагистрали - 5 минут езды
Предлагаются современные комфортабельные виллы с бассейнами, просторными ухоженными садами, деревянными беседками.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 50 метрах от всей необходимой инфраструктуры.
Калавасос представляет собой живописный городок, расположенный между Ларнакой, Лимассолом и Никосией.
Пляж - 3,2 км
Гавань - 3,2 км
Аэропорт - 30 км
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море.
Резиденция располагает открытым бассейном, ухоженными садами, подземной парковкой.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Панорамные окна
Двойные стеклопакеты
Встроенные кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом с ресторанами и побережьем, в нескольких минутах езды от школ, двух аэропортов.