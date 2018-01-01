Закрытый комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пафос, Кипр

Предлагаются современные просторные виллы с инфинити-бассейнами, панорамными видами на море и горы, террасами и зонами барбекю, большими ухоженными каскадными садами.
Закрытая резиденция располагает видеонаблюдением, детской площадкой, пешеходной аллеей, зеленой зоной.
Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с заповедником на берегу реки, в 5 минутах езды от лучших песчаных пляжей Пафоса, в 15 минутах от города Пафос и в 30 минутах от международного аэропорта.