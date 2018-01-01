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Новая резиденция с парковкой в престижном районе, Лимассол, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€185,000
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13
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с верандами и парковочными местами.

Окончание строительства - апрель 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Плиточный пол
  • Паркет в спальнях
  • Кухонная мебель
  • Видеодомофон
  • Подготовка для установки кондиционеров
  • Подготовка для установки электрических жалюзи
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с центром Лимассола и всей необходимой инфраструктурой.

Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Новая резиденция с парковкой в престижном районе, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€185,000
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