Новая резиденция с парковкой в престижном районе, Лимассол, Кипр

Предлагаются современные виллы и таунхаусы.
Виллы имеют собственные бассейны.
Резиденция располагает общим бассейном.
Расположение и объекты поблизости
Пекарня - 2,4 км
Супермаркет - 2 км
Спортивный центр - 450 метров
Песчаные пляжи - 1,5 км
Кафе и бары - 1,5 км
Гавань - 3,7 км
Аэропорт Пафоса - 65 км
Аэропорт Ларнаки - 62 км
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, парковочными местами, ухоженными садами, бассейнами и зонами барбекю.
Удобства и оснащение в доме
Лифт
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, в пригороде Пафоса, в нескольких минутах езды от набережной и порта, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международной школой.
Природный парк Акамас - 15 минут
Пляж, удостоенный Голубого флага - 6 минут
Гавань - 4 минуты
Царские гробницы - 10 минут
Центр города Пафос - 14 минут
Торговый центр - 12 минут
Археологический парк - 12 минут
Порт и набережная - 13 минут
Автомагистраль - 20 минут
Международный аэропорт - 30 минут
Предлагаются виллы с парковочными местами, садами, живописными видами.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Сигнализация
Полы с подогревом
Плиточный пол
Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости
Пляж с Голубым флагом — 18 минут (13,7 км)
Центр Пафоса — 16 минут (10,5 км)
Порт и набережная Пафоса — 20 минут (15 км)
Торговый центр — 18 минут (12,6 км)
Международная частная школа — 15 минут (11 км)
Автомагистраль — 10 минут (8,4 км)
Международный аэропорт — 22 минуты (23 км)
Поле для гольфа — 5 минут (3,5 км)