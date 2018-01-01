Резиденция с парковкой в престижном районе, Ларнака, Кипр

Предлагаются апартаменты и таунхаусы с живописными видами на море и горы, большими верандами и садами, парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном и ухоженными садами.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Подготовка для установки кондиционеров
Стенные шкафы
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с Царскими гробницами и всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от порта, в 2 минутах от моря.
Пейя - 10 км
Корал-Бэй - 10 км
Поле для гольфа - 5 км
Гавань - 2 км
Аэропорт Пафоса - 10 км
Аэропорт Ларнаки - 135 км
Предлагаются меблированные виллы с видом на море, инфинити-бассейнами, парковочными местами, ухоженными садами.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Сигнализация
Полы с подогревом
Плиточный пол
Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от моря и всего в нескольких минутах езды от всей необходимой инфраструктуры, включая рестораны, бары, торговые центры, частные школы, отели, чистые пляжи и супермаркеты.
Пляж с Голубым флагом - 3 минуты (1,2 км)
Центра Пафоса - 8 минут (4,2 км)
Порт и набережная Пафоса - 7 минут (4,7 км)
Торговый центр - 6 минут (8 км)
Международная частная школа - 3 минуты (1,6 км)
Автомагистраль - 10 минут (6 км)
Международный аэропорт - 20 минут (22 км)
Гольф-курорт - 15 минут (12,5 км)
Предлагаются апартаменты с террасами и видами на море и горы.
Резиденция располагает бассейном, крытой парковкой, тренажерным залом, помещениями для хранения.
Удобства и оснащение в доме
Современная кухонная бытовая техника
Мраморный пол
Сантехника Grohe
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Кондиционеры
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, в нескольких минутах ходьбы от Царских гробниц, рядом с двумя пляжами, супермаркетом и автобусными остановками.
Пляж - 500 метров
Аэропорт - 15 км
Школа - 400 метров
Центр города - 3 км
Торговый центр - 2,7 км