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Резиденция с парковкой в престижном районе, Ларнака, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€250,000
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3
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О комплексе

Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения.

Резиденция располагает парковкой.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе на холме МакКензи, в нескольких метрах от побережья.

Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Резиденция с парковкой в престижном районе, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€250,000
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