Резиденция с парковкой в престижном районе, Ларнака, Кипр

Пафос, Кипр

от €175,000

Предлагаются апартаменты и таунхаусы с живописными видами на море и горы, большими верандами и садами, парковочными местами. Резиденция располагает бассейном и ухоженными садами. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Подготовка для установки кондиционеров Стенные шкафы Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с Царскими гробницами и всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от порта, в 2 минутах от моря. Пейя - 10 км Корал-Бэй - 10 км Поле для гольфа - 5 км Гавань - 2 км Аэропорт Пафоса - 10 км Аэропорт Ларнаки - 135 км