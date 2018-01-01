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Новый жилой комплекс недалеко от порта, Ларнака, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€173,000
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5
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О комплексе

Проект будет состоять из 2 отдельных зданий, состоящих из квартир с 1 и 2 спальнями.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс стратегически расположен в 1400 метрах от новой пристани для яхт и порта.

Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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