Новый жилой комплекс недалеко от порта, Ларнака, Кипр

Небольшой жилой комплекс в престижном районе Дериния. Среди его особенностей - роскошный внешний вид и минималистичный дизайн, а также удачное расположение. Бетон и стекло - основные элементы экстерьера, придающие ему неповторимый вид, а квартиры внутри - роскошные и современные.
Проект включает 6 двух- и трехкомнатных квартир с собственными верандами и парковочными местами. Два пентхауса включают огромный сад на крыше, откуда открываются потрясающие виды.
Проект разработан с учетом потребностей семей и пар, которые хотят быть всего в нескольких минутах езды от оживленного центра Протараса и Айя-Напы.
Расположение и объекты поблизости
Расположен всего в нескольких сотнях метров от больницы Паралимни, с видом на старый город Фамагуста.
Дериния - один из исторических городов Кипра, в в 5 км от Паралимни, в 15 км от Протараса. В городе много памятников, церквей, музеев, а также большой зелёный парк.
Новый комплекс апартаментов “Salsa” возводится в Алсанжаке возле главной дороги. У комплекса выгодное местоположение в 1,5 км от общественного пляжа Маре Монте и сети отелей и казино Merit, в нескольких минутах ходьбы от супермаркета ILELİ, банка Iktisat и ряда ресторанов, рынков, аптек и магазинов.
Комплекс включает 3 двухэтажных блока, в которых размещены 42 квартиры с садами и террасами на крыше, бассейн 17х7 м, декоративные бассейны.
Техническая характеристика квартиры:
Качественные материалы, сертификат TSE
Гарантийный срок на строительные работы - 1 год, гарантийный срок основной несущей системы - 5 лет
Железобетонная и каркасная конструкция
Кирпичные наружные и внутренние стены (толщиной 25 см).
Тепло- и гидроизоляция крыш
Балконные двери и окна с двойным остеклением, столярными изделиями из ПВХ белого цвета.
Все ступени лестницы из натурального бежевого мрамора.
Лестничные и балконные перила алюминиевые.
Керамическая плитка на полах
Оштукатуренные и покрашеные белые стены и потолки
Кухонные шкафы покрываются профилированным покрытием или МДФ. (Покупатель может выбрать цвет)
Кухонная столешница покрывается ламинатом.
Кухонная раковина из нержавеющей стали.
Металлическая входная дверь
Внутренние двери из американского пресса
Почтовые ящики у въездных ворот.
Втроенные шкафы (покупатель может выбрать цвет)
Телевидение и телефон во всех комнатах.
Квартиры на первом этаже будут иметь сад, а квартиры на втором этаже будут иметь террасу на крыше.
Контролируемый вход-выход
Благоустройство территории
Пешеходные дорожки
Парковка
Освещение
Солнечная энергия (Солнечная панель).
Бак 2 тонны для воды и бак 0,5 тонны для горячей воды на крыше.
Стоимость объекта:
Квартира 1+1 (53 м2) – от 75 000£
План оплаты:
30% - Первоначальный взнос
70% - Беспроцентная рассрочка на 12 месяцев
Завершение строительства – май 2023 г.
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Предлагается вилла, которая стала обладателем престижной международной премии в сфере недвижимости European Property Awards 2019-2020. Резиденция располагает панорамным видом на море и гавань, прямым выходом на пляж, инфинити-бассейном.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в 400 метрах от новой гавани Пафоса, в 10 минутах от частных международных школ и торгового центра.