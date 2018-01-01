Новый жилой комплекс недалеко от порта, Ларнака, Кипр

Kampi, Кипр

от €75,000

Сдача в: 2023

Новый комплекс апартаментов “Salsa” возводится в Алсанжаке возле главной дороги. У комплекса выгодное местоположение в 1,5 км от общественного пляжа Маре Монте и сети отелей и казино Merit, в нескольких минутах ходьбы от супермаркета ILELİ, банка Iktisat и ряда ресторанов, рынков, аптек и магазинов. Комплекс включает 3 двухэтажных блока, в которых размещены 42 квартиры с садами и террасами на крыше, бассейн 17х7 м, декоративные бассейны. Техническая характеристика квартиры: Качественные материалы, сертификат TSE Гарантийный срок на строительные работы - 1 год, гарантийный срок основной несущей системы - 5 лет Железобетонная и каркасная конструкция Кирпичные наружные и внутренние стены (толщиной 25 см). Тепло- и гидроизоляция крыш Балконные двери и окна с двойным остеклением, столярными изделиями из ПВХ белого цвета. Все ступени лестницы из натурального бежевого мрамора. Лестничные и балконные перила алюминиевые. Керамическая плитка на полах Оштукатуренные и покрашеные белые стены и потолки Кухонные шкафы покрываются профилированным покрытием или МДФ. (Покупатель может выбрать цвет) Кухонная столешница покрывается ламинатом. Кухонная раковина из нержавеющей стали. Металлическая входная дверь Внутренние двери из американского пресса Почтовые ящики у въездных ворот. Втроенные шкафы (покупатель может выбрать цвет) Телевидение и телефон во всех комнатах. Квартиры на первом этаже будут иметь сад, а квартиры на втором этаже будут иметь террасу на крыше. Контролируемый вход-выход Благоустройство территории Пешеходные дорожки Парковка Освещение Солнечная энергия (Солнечная панель). Бак 2 тонны для воды и бак 0,5 тонны для горячей воды на крыше. Стоимость объекта: Квартира 1+1 (53 м2) – от 75 000£ План оплаты: 30% - Первоначальный взнос 70% - Беспроцентная рассрочка на 12 месяцев Завершение строительства – май 2023 г. Звоните прямо сейчас!