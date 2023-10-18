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Коммерческая недвижимость в Canton Santa Cruz, Коста-Рика

1 объект найдено
Коммерческая 10 спален в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Коммерческая 10 спален
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Эта квартира с 10 спальнями и бассейном расположена всего в нескольких минутах ходьбы от Пла…
€698,964
Realting.com
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