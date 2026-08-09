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Квартиры в Гуанакасте, Коста-Рика

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5 объектов найдено
Кондо в Cuajiniquil, Коста-Рика
Кондо
Cuajiniquil, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Расположенная на спокойной береговой линии Гуанакасте, к северу от Носары и недалеко от небо…
$199,000
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Кондо в Tamarindo, Коста-Рика
Кондо
Tamarindo, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в Jacarandas 11, стильную виллу с тремя спальнями и тремя ванными комнатами…
$390,000
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Кондо в Cabo Velas, Коста-Рика
Кондо
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в нескольких шагах от белого песчаного пляжа Плайя-Фламинго, Villas Flamingo #…
$650,000
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LDV InvestLDV Invest
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Iguana Villas #2 is a fully remodeled and furnished 2-bedroom condo in Playa Junquillal, Gua…
$467,000
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Квартира 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Квартира 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Эта прекрасно отремонтированная кондоминиум на берегу океана может похвастаться потрясающим …
$575,000
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Параметры недвижимости в Гуанакасте, Коста-Рика

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