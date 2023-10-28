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Квартиры в Гуанакасте, Коста-Рика

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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
There is an idyllic white sand beach just two blocks from this villa - aptly named Playa Bla…
€402,071
Кондо 2 спальни в Cuajiniquil, Коста-Рика
Кондо 2 спальни
Cuajiniquil, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled along the pristine coast of Guanacaste, a short drive north of Nosara and near the q…
€227,052
Кондо 3 спальни в Canton Santa Cruz, Коста-Рика
Кондо 3 спальни
Canton Santa Cruz, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
The La Perla building is the latest beach zone high rise structure to be constructed in Tama…
€708,591

Параметры недвижимости в Гуанакасте, Коста-Рика

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