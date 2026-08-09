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Кондо в Коста-Рике

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Гуанакасте
3
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3 объекта найдено
Кондо в Cuajiniquil, Коста-Рика
Кондо
Cuajiniquil, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Расположенная на спокойной береговой линии Гуанакасте, к северу от Носары и недалеко от небо…
$199,000
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Кондо в Tamarindo, Коста-Рика
Кондо
Tamarindo, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в Jacarandas 11, стильную виллу с тремя спальнями и тремя ванными комнатами…
$390,000
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Кондо в Cabo Velas, Коста-Рика
Кондо
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в нескольких шагах от белого песчаного пляжа Плайя-Фламинго, Villas Flamingo #…
$650,000
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