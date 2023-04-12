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Купить производственное здание в Украине

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9 объектов найдено
Производство 20 комнатв Одесса, Украина
Производство 20 комнат
Одесса, Украина
20 Количество комнат 1 200 м²
€ 641,240
Двухэтажное производство, цоколь 200кв.м - под склад, 2 этажа по 500кв.м. Под любое промышле…
Производство 7 комнатв Одесса, Украина
Производство 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат 200 м²
€ 1,190,874
Отдельностоящяя ферма со свим озером, домиком для отдыха, есть чесовня, баня. Хоз постройка…
Производствов Одесса, Украина
Производство
Одесса, Украина
570 м²
€ 622,919
Отдельно стоящее здание многоцелевого назначения с евроремонтом и правильными документами
Производствов Одесса, Украина
Производство
Одесса, Украина
3 185 м²
€ 412,226
Производственно-складская база с ремонтными цехами и административными помещениями, участок …
Производствов Одесса, Украина
Производство
Одесса, Украина
2 790 м²
€ 778,648
Комплекс нежилых помещений свободного назначения под любой вид деятельности (складские, прои…
Производствов Одесса, Украина
Производство
Одесса, Украина
4 780 м²
€ 1,832,114
Производственные, складские, офисные помещения с Ж/Д веткой. Госакт с цлевым назначением - п…
Производствов Одесса, Украина
Производство
Одесса, Украина
13 500 м²
€ 5,038,314
Комплекс зданий на видном, проходном месте. Под любой вид деятельности. Крепкий, добротный о…
Производство 25 комнатв Одесса, Украина
Производство 25 комнат
Одесса, Украина
25 Количество комнат 2 376 м²
€ 888,575
Гостиница, размещена в трехэтажном здании с пентхаузом. Размер здания 42х15 метров, общая п…
Производство 4 комнатыв Одесса, Украина
Производство 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
€ 229,014
Действующая ферма с животными в с.Ширяево. 2 га земли, 5 корпусов: 840м2 с животными 250 г…

Регионы с недвижимостью на продажу

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