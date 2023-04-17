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Купить коммерческую недвижимость в Казлу-Рудское самоуправление, Литва

2 объекта найдено
Коммерческаяв Jure, Литва
Коммерческая
Jure, Литва
89 м² 1 Этаж
€ 45,000
Помещения для продажи подходят для магазина, офиса. Цель помещения для проживания может быть…
Коммерческаяв Mazoji Senaziske, Литва
Коммерческая
Mazoji Senaziske, Литва
260 м² 1 Этаж
€ 38,000
¡PUTIN ИНВЕСТИЦИИ! AJTIS TO 2 HEKTARAIS ДЛЯ ИНОСТРАНЦА -------------------------------------…

Параметры недвижимости в Казлу-Рудское самоуправление, Литва

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