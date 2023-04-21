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Коммерческая недвижимость в Агентство регионального управления Юго-Западной Финляндии, Финляндия

Turun seutukunta
2
Porin seutukunta
1
Паймио
1
Турку
1
Улвила
1
3 объекта найдено
Офис в Suosmeri, Финляндия
Офис
Suosmeri, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Коммерческая в Паймио, Финляндия
Коммерческая
Паймио, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Парикмахе…
Ресторан, кафе в Turun seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Turun seutukunta, Финляндия
474 м² 1/2 Этаж
€ 479,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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