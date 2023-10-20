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Коммерческая недвижимость в Lahden seutukunta, Финляндия

Лахти
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6 объектов найдено
Офис в Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 655 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€625,000
Офис в Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 75 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€59,540
Офис в Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 46 м²
Этаж 1/8
€55,000
Ресторан, кафе в Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 107 м²
Этаж 1/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€152,468
Офис в Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 76 м²
Этаж 1/4
€79,900
Офис в Холлола, Финляндия
Офис
Холлола, Финляндия
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
€19,750

Типы недвижимости в Lahden seutukunta

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