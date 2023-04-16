Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Материковая Финляндия
  4. Агентство регионального управления Южной Финляндии
  5. Район Котка-Хамина

Купить коммерческую недвижимость в Котка, Финляндия

2 объекта найдено
Инвестиционнаяв Karhula, Финляндия
Инвестиционная
Karhula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Saksala, Финляндия
Коммерческая
Saksala, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…

Параметры недвижимости в Котка, Финляндия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти