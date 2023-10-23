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Коммерческая недвижимость в Кайнуу, Финляндия

1 объект найдено
Отель в Ристийярви, Финляндия
Отель
Ристийярви, Финляндия
Лесной участок 4,5 ГА расположен в сосновом бору на берегу озера. Длинна озера примерно 3 км…
Цена по запросу
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