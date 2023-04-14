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Купить коммерческую недвижимость в Праге, Чехия

43 объекта найдено
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
240 800 м²
€ 5,000,000
Чехия Вагоно/ машиностроительный завод Площадь производст…
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
€ 1,330,700
Центральная Чехия Терминал под нефтепродукты Действующий терм…
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
€ 8,300,000
Чехия Богемия Пивоваренный завод в Богемии Построенный в 16…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
€ 25,000,000
Чехия г.Прага Шикарный отель 5* в центре Праги Уникальн…
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
€ 7,200,000
Чехия Литейный завод Современный действующий литейный завод в…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
€ 4,500,000
Чехия г.Прага Отель на территории аэропорта в Праге Совреме…
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
3 643 м²
€ 4,500,000
Чехия г.Прага Торговый центр в районе Прага-14 Полностью сд…
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
300 м²
€ 580,000
Чехия г.Прага Ресторан в Королевских Виноградах Помещение, …
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
1 628 м²
€ 3,200,000
Чехия г.Прага Здание под отель в центре Праги Комме…
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
2 046 м²
€ 6,000,000
Чехия г.Прага Ночной клуб в центре Праги Продаётся здание, сданно…
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
1 257 м²
€ 2,615,000
Чехия г.Прага Автосервис в Праге 4 Автосервис в районе …
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
148 м² 1 Этаж
€ 560,000
Чехия г.Прага Кафе-закусочная в центре Праги Коммер…
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
120 м²
€ 401,500
Чехия г.Прага Винный бар в центре Праги 1 Коммерческое пом…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
1 340 м²
€ 2,000,117
Чехия г.Прага Отель 3*** в Праге-4 Успешно действующий отель 3*** …
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
140 м²
€ 480,000
Чехия г.Прага Бар у Карлова моста Действующий бар в цен…
Доходный домв Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
5 918 м²
€ 2,650,000
Чехия г.Млада-Болеслав, 65 км от Праги &nbsp; Дом престарелых (рент. 6% г…
Доходный домв Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
2 600 м²
€ 4,500,000
Чехия г.Прага &nbsp; Здание под клуб, казино, ресторан, отель &nb…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
1 067 м²
€ 7,700,000
Чехия г.Прага &nbsp; Отель 4**** в Праге-1 &nbsp; Роскошный от…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
4 600 м²
€ 6,500,000
Чехия г.Прага &nbsp; Здание под отель 4**** в Прага-1 &nbsp; П…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
€ 8,600,000
Чехия г.Прага &nbsp; Отель 4**** рядом с ратушей &nbsp; Отель …
Инвестиционнаяв Прага, Чехия
Инвестиционная
Прага, Чехия
430 м²
€ 612,000
Чехия г.Прага &nbsp; Здание под реконструкцию в Праге-8 &nbsp; …
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
€ 500,000
Чехия г.Прага &nbsp; Аптека в Праге-9 &nbsp; Действующая аптек…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
1 572 м²
€ 8,000,000
Чехия г.Прага &nbsp; Отель рядом с Карловым мостом &nbsp; Уютн…
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
343 м²
€ 1,000,000
Чехия г.Прага &nbsp; Красивый ресторан в Праге-1 &nbsp; Красив…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
€ 850,000
Чехия г.Прага &nbsp; Пансион в Праге &nbsp; Уютный пансион на …
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
228 м²
€ 520,000
Чехия г.Прага &nbsp; Дом под пансион или хостел &nbsp; 3-уровн…
Доходный домв Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
3 640 м²
€ 9,500,000
Чехия г.Прага &nbsp; Бизнес-центр класса А в центре Праги &nbsp; …
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
€ 500,000
Чехия 50 км от Праги &nbsp; Пивоваренный завод&nbsp; в 50 км от Праги…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
€ 1,300,000
Чехия г.Прага &nbsp; Пансион в районе Прага 6 &nbsp; Уютный па…
Доходный домв Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
1 250 м²
€ 2,400,000
Чехия г.Прага &nbsp; Доходный дом в Праге-2 &nbsp; Доходный до…

Параметры недвижимости в Праге, Чехия

недорогая
элитное
Недвижимость в Праге: выгодное капиталовложение для иностранцев

Столица Чехии известна своей изысканной старинной архитектурой, высоким уровнем медицины и низкими налогами. Приобрести недвижимость в Праге — значит сделать выгодное капиталовложение на долгие годы вперед. Купленные здесь апартаменты можно использовать в качестве постоянного жилья или выгодно сдавать в аренду местному населению. Средняя арендная стоимость однокомнатной квартиры в Праге достигает 400-1000 евро в месяц. Окончательная цена зависит от состояния жилья и его расположения.

Почему иностранцам стоит купить недвижимость в Праге?

Для иностранных граждан приобретение жилых и коммерческих объектов в чешской столице имеет свои преимущества:

  • Купленную квартиру всегда можно перепродать по выгодной стоимости. Каждый год цены на жилье в Праге растут в среднем на 10-20%.
  • При покупке недвижимых объектов налог составляет всего 4%. Это намного дешевле, чем в других странах ЕС.
  • Приобретение недвижимости в Праге повышает шансы на получение ВНЖ с последующим правом на ПМЖ. Такие привилегии здесь выдаются не сразу, но чешские власти активно идут навстречу иностранным инвесторам.
Какую лучше приобрести недвижимость в чешской столице?

Прага предлагает покупателям большое разнообразие вариантов. Людям, предпочитающим быть в эпицентре городской жизни, придутся по душе элитные двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в центральной части. Там же представлено множество уютных офисов и ресторанов для индивидуальных предпринимателей. Иностранцам, ценящим покой и единение с природой, стоит обратить внимание на комфортабельные коттеджи и особняки в пригороде.

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