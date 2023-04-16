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Купить коммерческую недвижимость в Южночешский край, Чехия

okres cesky Krumlov
2
Horni Plana
1
Netolice
1
okres Prachatice
1
Чески-Крумлов
1
3 объекта найдено
Коммерческаяв Чески-Крумлов, Чехия
Коммерческая
Чески-Крумлов, Чехия
744 м²
€ 1,528,053
Коммерческаяв Netolice, Чехия
Коммерческая
Netolice, Чехия
2 779 м²
€ 339,662
Коммерческаяв Hurka, Чехия
Коммерческая
Hurka, Чехия
1 320 м²
€ 32,890,865

Параметры недвижимости в Южночешский край, Чехия

недорогая
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