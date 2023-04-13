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Купить коммерческую недвижимость в Пафос, Кипр

Пафос
63
Пафос
48
Polis Chrysochous
4
Пейя
4
Полис
4
Chloraka
3
koinoteta chloraka
3
Героскипу
1
76 объектов найдено
Коммерческаяв Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
651 м²
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 651 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
Коммерческая 12 спаленв Пафос, Кипр
Коммерческая 12 спален
Пафос, Кипр
560 м²
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 560 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
Коммерческаяв Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
500 м²
€ 595,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
Коммерческаяв Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
598 м²
€ 950,000
Предлагается на продажу инвестиционный проект в городе Пафос. Трех этажное здание состоит из…
Коммерческаяв Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
618 м²
€ 1,714,400
Продается бизнес площадью 618 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. Особенности н…
Коммерческаяв Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
93 м²
€ 345,000
Продается бизнес площадью 93 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. Магазин распол…
Коммерческаяв Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
490 м²
€ 1,000,000
Предлагаем на продажу бизнес площадью 490 кв.м на о. Кипр. Здание состоит из двух этажей. Цо…
Коммерческаяв Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
1 010 м²
€ 3,500,000
Продаётся помещение под бизнес площадью 1010 кв.м на острове Кипр. Помещение состоит из пяти…
Отель 18 спаленв Пафос, Кипр
Отель 18 спален
Пафос, Кипр
730 м²
€ 1,400,000
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
Коммерческаяв Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
55 м²
€ 2,300,000
Продается резиденция из 24 квартир-студий.Внеплановый инвестиционный проект. Коммунальные по…
Коммерческаяв Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
540 м²
€ 2,150,000
Продается бизнес площадью 540 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
Коммерческаяв Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
460 м²
€ 2,050,000
Продается бизнес площадью 460 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
Офисв Полис, Кипр
Офис
Полис, Кипр
Цена по запросу
Офис в Полис Хрисохус в Пафосе, рядом со всеми необходимыми услугами и удобствами, такими ка…
Коммерческая 1 комнатав Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается бизнес площадью 69 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комнатав Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается бизнес площадью 785 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческаяв Anavargos, Кипр
Коммерческая
Anavargos, Кипр
Цена по запросу
Коммерческая разработка смешанного использования в Анаваргосе.  Он построен на четырех …
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Магазинв Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот ресторанный бизнес, расположенный в самом сердце Като Пафос, был основан в 1979 году.Эт…
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Офис в центре города, Пафос. Он расположен в том же здании с EDE Paphos. Он имеет полностью …
Магазинв Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
A & nbsp, современное смешанное использование с & nbsp; 1-, 2- и 3-комнатными & nbsp; кварти…
Отель 18 спаленв Пафос, Кипр
Отель 18 спален
Пафос, Кипр
29 Количество комнат 11 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
Офисв Полис, Кипр
Офис
Полис, Кипр
Цена по запросу
An office on the first floor of a mixed use building in Polis Chrysochous, Paphos.It has an …
Офисв Полис, Кипр
Офис
Полис, Кипр
Цена по запросу
An office on the first floor of a mixed use building in Polis Chrysochous, Paphos.It has an …
Магазинв Пейя, Кипр
Магазин
Пейя, Кипр
Цена по запросу
Четыре унифицированных магазина, являющиеся частью коммерческого здания в Пегеи. Он располож…
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Special offer for quick sale. Spacious Apartment in Paphos Center. The apt is 3 min fro…
Магазинв Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Смешанное здание в Като Пафос, Пафос. Оно состоит из первого этажа 46 кв.м и мезонина ок. 23…
Магазинв Полис, Кипр
Магазин
Полис, Кипр
Цена по запросу
Магазин на первом этаже & alpha; смешанное использование здания в Полис Хрисохус, Пафос. Он …
Магазинв Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
A shop on the ground floor in Agios Theodoros.The building is located 950m of the centre of …

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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