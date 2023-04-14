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Купить склад в Лидский район, Беларусь

Лида
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1 объект найдено
Складв Лида, Беларусь
Склад
Лида, Беларусь
800 м² 1/1 Этаж
€ 72,385
Продается складское помещение в царском селе для вашего бизнеса: 800 кв.м., полезной площади…

Параметры недвижимости в Лидский район, Беларусь

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