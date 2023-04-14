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Купить производственное здание в Лидский район, Беларусь

Третьяковский сельский Совет
1
Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Минойты, Беларусь
Производство
Минойты, Беларусь
1 665 м²
€ 135,723
Продажа комплекса зданий под деревообрабатывающее производство Гродненская обл, Лидский райо…

Параметры недвижимости в Лидский район, Беларусь

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