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Продажа офисных помещений в Лидский район, Беларусь

Лида
2
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2 объекта найдено
Офисв Лида, Беларусь
Офис
Лида, Беларусь
43 м² 2/3 Этаж
€ 34,383
Продается отличное просторное помещение для вашего бизнеса. Данное помещение подойдет как дл…
Офисв Лида, Беларусь
Офис
Лида, Беларусь
1 м² 1/1 Этаж
€ 90,482
К продаже предлагается участок земли 55 соток с законсервированным фундаментом под строитель…

Параметры недвижимости в Лидский район, Беларусь

недорогая
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