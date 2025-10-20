Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы в Сиемреап, Камбоджа

Вилла в Сиемреап, Камбоджа
Вилла
Сиемреап, Камбоджа
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 548 м²
Это редкая возможность приобрести эту роскошную виллу Сиемреап, резиденцию с шестью спальням…
$1,30 млн
Вилла в Сиемреап, Камбоджа
Вилла
Сиемреап, Камбоджа
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Вилла современного дизайнера с бассейном и садом в Свай Дангкуме Сием РипЭтот современный до…
$420,000
Вилла в Сиемреап, Камбоджа
Вилла
Сиемреап, Камбоджа
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Роскошная вилла с бассейном и садом Отель Angkor Golf ResortГраничащая с престижным гольф-ку…
$590,000
Вилла в Сиемреап, Камбоджа
Вилла
Сиемреап, Камбоджа
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 288 м²
Элегантная 4-комнатная вилла с Sky Lounge & Yard в Сала-Камрук, Сием-РипС богато украшенной …
$500,000
Вилла в Krous, Камбоджа
Вилла
Krous, Камбоджа
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 м²
Переопределение жизни первого класса - Вилла Западного стиля в Самбуре, Сием РипВступайте в …
$880,000
Вилла в Krous, Камбоджа
Вилла
Krous, Камбоджа
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 м²
Двухкомнатная вилла с бассейном и расширением Потенциал СиемреапаРасположенная в щедром комп…
$500,000
Вилла в Сиемреап, Камбоджа
Вилла
Сиемреап, Камбоджа
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Вилла Кэролайн — «Twin Villas in the Heart of Siem Reap»Добро пожаловать на Виллу Кэролайн, …
$450,000
Вилла в Сиемреап, Камбоджа
Вилла
Сиемреап, Камбоджа
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Western-Style 3-Bedroom Villa in Borey Melbourne Residence, Siem Reap This Western-style vil…
$320,000
Вилла в Сиемреап, Камбоджа
Вилла
Сиемреап, Камбоджа
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Просторная 4-комнатная вилла с бассейном в Сала Камреук, Сием РипЭта великолепная вилла с че…
$450,000
