  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Тумнобролок
  4. Жилая

Жилье в Тумнобролок, Камбоджа

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Тумнобролок, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Тумнобролок, Камбоджа
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Инвестиция с видом на будущее 📍Первая береговая линия, Сиануквиль 🏙 Масштабный курортн…
Цена по запросу
