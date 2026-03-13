Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Такмау
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Такмау, Камбоджа

2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Такмау, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 315 м²
Этаж 3
Расположенный в престижном Жилой анклав ML Tiara, эта просторная вилла предлагает исключител…
$4,000
в месяц
Вилла 6 комнат в Такмау, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 210 м²
Этаж 3
Испытайте комфорт и элегантность в этой современной вилле, расположенной в престижном сообще…
$3,000
в месяц
