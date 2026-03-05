Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Сиануквиль
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Сиануквиле, Камбоджа

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 783 м² в Сиануквиль, Камбоджа
Коммерческое помещение 783 м²
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 92
Количество спален 92
Площадь 783 м²
Этаж 8
📣📣 ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * …
$5,50 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Сиануквиль, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиануквиль, Камбоджа
Эта первоклассная многофункциональная недвижимость расположена в самом сердце города Сианук,…
$4,50 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти