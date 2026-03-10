Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Сиемреап
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Сиемреап, Камбоджа

Сиемреап
107
Вилла Удалить
Очистить
108 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2
Если вы ищете роскошную деревянную виллу для аренды в Сиемреапе, вы найдете эти свойства соч…
$800
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2
Прекрасно спроектированная вилла доступна для аренды в безопасном боре, расположенном на зап…
$650
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Испытайте роскошь, проживая в этой современной частной вилле, доступной для аренды в коммуне…
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Krous, Камбоджа
Вилла 8 комнат
Krous, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 018 м²
Эта просторная вилла с 8 спальнями в аренду в районе Свай Дангкум Сием Рипа идеально подходи…
$2,100
в месяц
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Откройте для себя эту красивую виллу с 2 спальнями с частным бассейном, доступную для аренды…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Эта прекрасная вилла имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты, идеально подходит для небольшой сем…
$1,250
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 886 м²
Этаж 2
Эта вилла с 3 спальнями в аренду в Сиемреапе - отличное место, чтобы расслабиться и насладит…
$1,600
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1
Эта вилла с 4 спальнями в аренду в Свай Дангкуме предлагает идеальное сочетание комфорта и у…
$600
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 467 м²
Этаж 2
Эта вилла с 4 спальнями для аренды в Свай Дангкуме, Сием Рип, является отличным выбором для …
$480
в месяц
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 317 м²
Этаж 1
Откройте для себя эту уникальную кхмерско-европейскую гибридную виллу, предлагающую сочетани…
$850
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 2
Эта современная светлая 3 спальня, 4 Ванная комната отдельного дома, расположенная в Sra Nag…
$650
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Этаж 1
Добро пожаловать в святилище современной роскоши и спокойствия в самом сердце города Сием Ри…
$1,400
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Частная вилла с 3 спальнями, расположенная в коммуне Свай Данкум, недалеко от рынка Кролан. …
$700
в месяц
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Эта красивая частная вилла расположена в тихом районе коммуны Свай Данкум, город Сием Рип. О…
$1,300
в месяц
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Доступная для аренды в районе Sla Kram - это потрясающая вилла с 2 спальнями, которая может …
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Этаж 3
Эта прекрасная вилла с 6 спальнями для аренды в Свай Дангкум, расположенная недалеко от рынк…
$800
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 415 м²
Современная вилла с бассейном для аренды - Svay Dangkum Сием Рип. Испытайте роскошную тропич…
$3,500
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2
Зайдите в этот привлекательный дом с 3 спальнями, всего в 7 минутах ходьбы от оживленной зон…
$500
в месяц
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Расположен в тихом оазисе в коммуне Свай Данкум, город Сием Рип. Эта изысканная вилла с 2 сп…
$1,300
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Деревянная вилла с частным бассейном для аренды в коммуне Свай Данкум, город Сием Рип Побег …
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 2
Эта вилла с 2 спальнями в аренду расположена в Сангкат Слакрам, Сием Рип, всего в нескольких…
$400
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 496 м²
Этаж 2
Добро пожаловать на виллу вашей мечты, доступную как для продажи, так и для аренды! Располож…
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 105 м²
Этаж 2
Эта вилла представляет собой идеальное сочетание комфорта, удобства и красоты, что делает ее…
$650
в месяц
Оставить заявку
Вилла в Сиемреап, Камбоджа
Вилла
Сиемреап, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
В районе Sala Kamraeuk в Сиемреапе есть несколько вилл с 3 спальнями с бассейнами, доступным…
$1,100
в месяц
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Погрузитесь в релаксацию на этой потрясающей вилле в Сала Камреук! Всего в 5 минутах езды от…
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Виллы в аренду в Сиемреапе предлагают отличный вариант размещения для посетителей, исследующ…
$450
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1
Это частично меблированная частная вилла с тремя спальнями для аренды, предлагающая идеально…
$450
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 2
Эта красивая частная вилла предлагает комфорт и уединение, расположенная в тихом районе Санг…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 334 м²
Роскошь и комфорт с этой изысканной виллой, доступной для аренды в востребованном районе Сро…
$850
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2
Добро пожаловать в отель мечты в самом центре города, где роскошь встречает современную жизн…
$700
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти