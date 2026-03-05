Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда вилл в Khan Toul Kork, Камбоджа

4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 700 м²
Этаж 2
Расположенная на улице 592 в самом сердце Хан-Тул-Корка, в нескольких шагах от Босс-билдинга…
$6,000
в месяц
Оставить заявку
Вилла в Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Камбоджа
Вилла
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Камбоджа
Площадь 180 м²
Этаж 2
Первичное коммерческое здание в аренду прямо на улице 265, напротив Королевского университет…
$1,800
в месяц
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Этаж 2
Эта просторная вилла в аренду в Тул-Корке предлагает идеальное сочетание комфорта и удобства…
$2,500
в месяц
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 9 комнат
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 200 м²
Эта вилла расположена в Хан-Тул-Корке, центральном районе, окруженном различными городскими …
$5,000
в месяц
Оставить заявку
