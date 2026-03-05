Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Toul Kork
  4. Долгосрочная аренда
  5. Пентхаус

Долгосрочная аренда пентхаусов в Khan Toul Kork, Камбоджа

1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Камбоджа
Пентхаус 3 комнаты
Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя возвышенную жизнь! Этот потрясающий кондоминиум Penthouse, идеально распол…
$3,200
в месяц
