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Многоуровневые квартиры в Khan Toul Kork, Камбоджа

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Камбоджа
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 37/47
Больше дома за свои деньги - ДУПЛЕКС ТРИ БЕДРУМА В ТУЛЬ-КОРКTime Square 7 предлагает другое …
$189 000
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