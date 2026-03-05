Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Toul Kork
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Khan Toul Kork, Камбоджа

2 объекта найдено
Коммерческое помещение в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 12
Количество спален 12
Этаж 5
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность с этим отелем, доступным для аре…
$5,50 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Phsar Daeum Kor, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Phsar Daeum Kor, Камбоджа
Этот магазин расположен в оживленном городском районе, всего в нескольких минутах ходьбы от …
$255,000
Оставить заявку
