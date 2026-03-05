Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Khan Sen Sok, Камбоджа

11 объектов найдено
Коммерческое помещение 800 м² в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Коммерческое помещение 800 м²
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 21
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 800 м²
Этаж 3
Prime Office или Private School Space for Rent in Sangkat Phnom Penh Thmey Откройте для себя…
$7,500
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Разблокируйте свой бизнес потенциал! Этот фантастический коммерческий склад для аренды в шум…
$2,500
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Этот офис, спроектированный для дома, расположен на участке площадью 799 м2, предлагая прост…
$2,000
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Этаж 2
Обеспечьте свое бизнес-будущее с помощью этого первоклассного коммерческого магазина для аре…
$800
в месяц
Коммерческое помещение в Khan Sen Sok, Камбоджа
Коммерческое помещение
Khan Sen Sok, Камбоджа
Разблокируйте потенциал вашего бизнеса с помощью этого простого коммерческого склада площадь…
$2,600
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
💡 Шоу-рум высокой видимости для аренды на Занятой улице 271! Поднимите свой бренд с помощью …
$2,300
в месяц
Коммерческое помещение 972 м² в Khan Sen Sok, Камбоджа
Коммерческое помещение 972 м²
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 972 м²
Этаж 3
Эти два смежных магазина расположены внутри хорошо зарекомендовавшего себя сообщества Borey …
$1,500
в месяц
Коммерческое помещение 9 727 м² в Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Коммерческое помещение 9 727 м²
Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Площадь 9 727 м²
Этаж 15
598 Башня - это недавно разработанное коммерческое здание смешанного назначения, расположенн…
$8
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Стратегический коммерческий склад для аренды в шумном Саенсохе, Пномпень Тмей. Это универсал…
$4,000
в месяц
Коммерческое помещение 100 м² в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Коммерческое помещение 100 м²
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Площадь 100 м²
Расположенное в коммерческой зоне с высоким трафиком, всего в нескольких шагах от Макро, это…
$2,000
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Этаж 3
Обеспечьте этот первоклассный коммерческий магазин для аренды в Саэнсохе, Пномпень Тмей. Обл…
$550
в месяц
